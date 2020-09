PALERMO – Ancora una volta l’amministrazione Orlando dimostra tutta la propria incapacità. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue: “Sono sempre stata contraria all’istituzione della Ztl a Palermo, così come è stata concepita, senza servizi di trasporto pubblico, né parcheggi adeguati, né tutto ciò che in genere esiste nelle altre città. E in effetti il risultato è un totale fallimento, anche in termini di tutela dell’ambiente per non parlare della desertificazione del territorio coinvolto. Oggi con l’estensione della Ztl nelle ore notturne, si rischia di distruggere anche coloro che hanno cercato di reagire, senza riuscire comunque a tutelare i residenti. L’improvvisazione infatti regna sovrana, ma l’esperienza del passato pare non essere sufficiente. All’assessore Giusto Catania e al Sindaco Orlando, forse non è bastato il sonoro schiaffone ricevuto in pieno volto dal Tar, sempre sul tema Ztl, ma come direbbero i saggi “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”. Speriamo che almeno questa volta “i due dotti compari” rinsaviscano e agiscano nell’interesse di Palermo e dei palermitani.”