Banca Sella più presente a Palermo

PALERMO – È una delle più grandi banche private d’Italia, gestisce il 45 per cento delle transazioni bancarie online e domani in via Villaermosa, a Palermo, aprirà una nuova succursale. Si tratta di Banca Sella, l’Istituto di credito di proprietà dell’omonima famiglia che in Sicilia conta 18 agenzie. “La nostra mission – spiegano i manager competenti per il Sud e la Sicilia – è creare valore per le imprese del territorio soprattutto con l’innovazione e la tecnologia”.

In controtendenza con quanto accade nel settore bancario la Banca investe per essere presente sul territorio. “Lo facciamo – spiega Gennaro Crescenzo, regional manager per il Sud Italia – perché crediamo che in questo momento così delicato abbiamo il compito di supportare l’economia e le imprese testimoniando la vicinanza al cliente. In Sicilia, inoltre, abbiamo dato maggior autonomia al responsabile del distretto regionale Antonino Romeo per potere consentire una vasta offerta al territorio: dai prestiti personali, ai mutui ai servizi alle imprese che vanno dalla finanza tradizionale alla finanza innovativa. Questo – continua Crescenzo – è un nostro punto di forza aggiuntivo perché di fronte a un progetto d’impresa ambizioso facciamo un’analisi business plan offrendo la nostra consulenza e accompagnando l’attività d’investimento passo dopo passo fino alla quotazione in borsa. Riteniamo – conclude – d’avere la responsabilità d’accompagnare le imprese per accompagnarle verso il successo”.

L’impresa è al centro. “Facciamo – afferma Gennaro Crescenzo – anche consulenza d’impresa e lavoriamo in team per dare risposta alle esigenze dei nostri client, tutto questo perché – conclude Crescenzo – perché Banca Sella è una banca degli imprenditori per gli imprenditori”.

Banca Sella conta 66 dipendenti e poi fa affidamento a numerosi esperti di settore. In questo momento inoltre l’istituto sta potenziando l’attività di servizi all’impresa in Sicilia. “Tantissime imprese – spiega Ketty Vaccaro, responsabile del settore Commerciale del Team Sicilia – stanno rispondendo positivamente, anche in Sicilia, alle operazioni di finanza alternativa ma non deve essere per forza ricorso alla finanza. Anche se questo può non sembrare scontato, in Sicilia e a Palermo ci sono grandi risparmiatori e grandi imprenditori”.

I principali settori di riferimento per l’istituto sono il turismo, l’agroalimentare e il food. “C’è una Sicilia – aggiunge così Gennaro Crescenzo – che ha voglia di crescere e noi vogliamo metterci a servizio di queste imprese. Investiamo a Palermo perché conosciamo il territorio e possiamo dire che qui ci sono piccoli segnali di ripresa anche se gli investimenti non sono tanti”.

A Palermo nella nuova filiale sarà possibile accedere anche ai servizi del Sella lab, l’acceleratore per start up della banca che collega i progetti d’impresa alle Pmi. “L’elemento distintivo del nostro istituto – aggiunge Antonino Romeo, responsabile del distretto Sicilia della banca – è il nostro modo di fare la banca. Quando un cliente entra nella nostra banca può trovare tutti i servizi di cui ha bisogno in un solo edificio qualsiasi siano le sue dimensioni e i suoi bisogni. Aiutiamo le piccole e medie imprese, gli indichiamo un mercato di riferimento che può essere quello dell’online, anche se l’impresa non sa di potere crescere in questo segmento”.