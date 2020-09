“Una vera e propria spedizione punitiva contro un ragazzo ritenuto omosessuale, picchiato fino farlo svenire. Ripeto sempre che la legge contro l’omofobia è un passo di civiltà per tutto il Paese. Ora però si tratta di una emergenza e uno Stato deve proteggere tutti i suoi cittadini. Dobbiamo agire in fretta, il Parlamento non può più girare la testa e chiudere gli occhi”. Lo scrive il deputato democratico Alessandro Zan commentando l’ennesimo episodio di violenza omofoba avvenuto a Pozzallo in provincia di Ragusa dove un ragazzo, come ha denunciato la sorella che lo ha portato in ospedale, è stato pestato dentro un pub e lasciato a terra.