I danni del maltempo

È di 8 milioni di euro la prima stima del Comune di Matera sui danni per il maltempo nella Capitale della Cultura 2019. Secondo il sindaco, ‘è indispensabile che governo e Regione Basilicata adottino gli atti di loro competenza per aiutare la città ad affrontare gli effetti del nubifragio’. Intanto, è ancora allerta in Alto Adige,. La Val Pusteria è ancora isolata per le frane. Nel centro Italia una tromba d’aria devasta la Feniglia nella zona dell’Argentario. Circa 1.000 pini distrutti.