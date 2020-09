Il ritorno del lupo

LODI – A sorpresa, dopo 254 anni di assenza, il lupo torna a scorrazzare nelle pianure del Lodigiano. L’animale è stato avvistato e filmato nella zona della bassa del fiume Po di Caselle Landi e Santo Stefano Lodigiano, mentre vagava solitario nella campagna non distante dalle strade. L’esemplare filmato nei due video che circolano in rete dovrebbe essere lo stesso.

Gli esperti confermano con stupore l’identità dell’animale, dal momento che l’ultimo avvistamento di un lupo nella provincia di Lodi risale al 21 novembre 1765. “Da noi, in pianura, lo davamo per estinto”, dice Luca Canova, zoologo e ricercatore universitario. Sui social, qualche scettico sostiene si tratti di un cane lupo cecoslovacco: “Non è un cane – risponde Mario Ghidelli, sindaco di San Fiorano, altro Comune della bassa -. Si vede da come si muove e dalla diffidenza che mostra quando si accorge di essere visto”. Il Giorno riporta che gli esperti non temono un attacco nei confronti dell’uomo, da cui il lupo è portato a rimanere lontano per natura.

“Le tracce erano visibili l’anno scorso lungo l’asta del Po, nei pressi di Castelnuovo Bocca d’Adda – continua Ghidelli, osservatore ‘storico’ delle condizioni ambientali della zona -, e secondo me l’esemplare visto in questi giorni tra Caselle e Santo Stefano non è l’unico che si aggira qui. È probabile che le rotte che portano nella Bassa i lupi sia da San Colombano e dal piacentino. Tutti gli addetti ai lavori sapevano che il lupo era arrivato a farci ‘visita’, ma la notizia non era stata divulgata per non fare allarmismo, ma ora con i video non ci sono più dubbi”.