La lite al pub e la rissa

FIRENZE – Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato accoltellato in una lite, iniziata alle 3 del mattino in un pub di via Faenza, in centro. Secondo gli inquirenti tutto sarebbe partito per futili incomprensioni tra la vittima e il presunto responsabile, il 39enne cuoco tunisino Nader Ben Khalifa, finito in manette con l’accusa di omicidio doloso.

Secondo le ricostruzioni, Nader sarebbe stato raggiunto al proprio tavolo da un gruppo di persone tra cui il 33enne, già noto alle forze dell’ordine; qualcuno avrebbe battuto i pugni sul tavolo e detto qualche parola di troppo. La lite è stata subito sedata, ma si è riaccesa per strada: Nader, che abita nella zona del locale, sarebbe salito in casa per recuperare un coltello da cucina e affrontare il kosovaro in strada. Durante la colluttazione, a Nader sarebbe caduto il coltello dalla manica dov’era nascosto; così, temendo che finisse in altre mani, l’avrebbe ripreso per poi colpire il 33enne alla gola e al torace.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno portato la vittima all’ospedale Careggi di Firenze in codice rosso; la morte è stata dichiarata alle 4 circa, a causa delle gravissime condizioni in cui versava. Nel frattempo Nader, ferito e con un braccio rotto, è fuggito a casa dove avrebbe cercato di cancellare le tracce della violenza. Poi però è sceso nuovamente in strada: “Sono stato io”, avrebbe detto ai militari. Gli investigatori si sono recati a casa del tunisino e hanno sequestrato il coltello e la sua maglietta, strappata e consumata dallo scontro. Sulla salma della vittima verrà effettuata l’autopsia, all’istituto di medicina legale del Careggi.