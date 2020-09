PALERMO – É un racconto in prima persona. Un affresco della Sicilia di ieri che, inevitabilmente, è la Sicilia di oggi. Perché il passato non si cancella.

Gaetano D’Andrea in fondo racconta se stesso nel libro “Le insidie invisibili” edito da Caosfera per la collana Segni. Una sorta di autobiografia umana e politica dell’autore. Lo si capisce subito dal sottotitolo: “Sindaco di frontiera nella Sicilia dei marescialli, della mafia dei procuratori”. D’Andrea è stato primo cittadino di Alia, nel Palermitano per tre volte. La prima nel 1988-1989 e poi per due mandati consecutivi dal 1993 al 2013.

“Le insidie Invisibili” racconta storie vere vissute dall’autore da protagonista e da osservatore in un territorio caratterizzato da una significativa presenza della mafia. Si narra di pubblici funzionari, magistrati e giudici corrotti. Di uccisioni di mafiosi, di dirigenti politici e burocrati. Da militante e da sindaco, l’autore si è distinto nella lotta contro la corruzione e il malaffare, subendo quelle che, senza giri di parole, D’Andrea definisce “violente intimidazioni e un’inaudita persecuzione giudiziaria”.

Un libro, il suo, che rappresenta un viaggio nella politica del passato scritto da un militante del Partito Comunista di cui è stato dirigente delle federazioni di Palermo e Termini Imerese. Giaà autore delle opere Ho bruciato il mio tempo, I Ragni di Latta insignito del premio letterario “Omaggio agli Anguillara-Capranica 2008”, Gli Smaniosi insignito della menzione d’onore con Mini Gold Cup al concorso Sutrium et Borea, Piazza Bagni-Quando a Termini c’erano i comunisti ma non mangiavano bambini, La Setta Angelica. L’inedito Le Insidie Invisibili ha ricevuto nel 2017 il Premio Speciale della Giuria al Concorso letterario “Città di Caserta-Premio Internazionale di narrativa e poesia”.