Martedì la cerimonia. Una settimana in azienda per i primi tre classificati.

PALERMO – Gli studenti vincitori del concorso “Miglior idea imprenditoriale” saranno premiati domani, alle 9,30, presso la sala conferenze di Sicindustria Trapani (Via Mafalda di Savoia, 26), alla presenza del presidente provinciale degli imprenditori, Gregory Bongiorno, e del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio XI Trapani, Fiorella Palumbo.

Oltre a un premio del valore di mille euro per il vincitore, i primi tre classificati avranno la possibilità, d’intesa con le scuole di appartenenza, di trascorrere una settimana in stage in azienda per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali del territorio. Al concorso, bandito lo scorso anno, hanno partecipato gli studenti del IV anno degli istituti superiori della provincia e, dato il successo dell’iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, sarà presentata la nuova edizione del concorso per l’anno scolastico 2019/2020.