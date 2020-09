Un ventenne in manette.

MESSINA – La polizia ha arrestato a Alessio Chiara Messina, 20 anni per spaccio di droga. E’ stato bloccato mentre stava cedendo circa 5 grammi marijuana a due minori. Con un sistema di messaggi in codice su whatsapp veniva contattato stabilendo già in chat di quanta droga il “cliente” aveva bisogno e il prezzo.

(ANSA).