PALERMO – I funzionari del comune di Palermo tornano sul piede di guerra. In 278 hanno infatti sottoscritto un documento dai toni durissimi indirizzato al sindaco, al vicesindaco e al Segretario generale, oltre che ai sindacati a cui chiedono la proclamazione dello stato di agitazione.

Si tratta della fascia “intermedia” del personale di Palazzo delle Aquile, cioè quella che sta tra gli impiegati e i dirigenti, la così detta categoria D fatta da laureati con varie competenze (dagli esperti in economia ad architetti e ingegneri, passando per i laureati in giurisprudenza) che spesso si ritrovano a gestire interi uffici. Un po’ dei “vice dirigenti” che già nello scorso marzo avevano battuto i pugni sul tavolo ma che, in questi mesi, non hanno visto muoversi foglia.

“Dobbiamo amaramente constatare che le nostre richieste non hanno trovato alcuna soluzione, nonostante le promesse – si legge nella lettera inviata ieri –. Manca il contratto decentrato e la stipula a ridosso della fine dell’anno farà venire meno la sua funzione di incentivazione e valorizzazione delle risorse umane”.

I proventi delle multe da Codice della strada non sono mai stati destinati al contratto, contrariamente a quanto deciso dalla giunta, e intanto l’amministrazione ha attuato una “ennesima riorganizzazione degli uffici, i cui scopi in termini di potenziamento dell’efficienza continuano a sfuggire”. L’elenco dei firmatari è lungo e comprende tutti gli uffici: dall’ambiente all’edilizia, dalla rigenerazione urbana ai tributi, dalla direzione generale allo sviluppo strategico, passando per la cultura, la ragioneria, la scuola, la protezione civile e il centro storico.

Ma la nota più dolente è la mancata nomina delle posizioni organizzative, cioè quegli incarichi specifici che garantiscono una busta paga più pesante a quei burocrati che hanno maggiori responsabilità, specie nell’area tecnica a corto di dirigenti. I funzionari parlano di “ingiustificabili ritardi” e di “incomprensibili mancate attuazioni degli atti di indirizzo dell’amministrazione”. Una “inerzia”, così dice il documento, che secondo i firmatari non si registra con il resto del personale. E il riferimento è al Coime, al personale di staff dei gruppi politici ma anche ai precari stabilizzati.

Un allarme motivato anche dal fatto che la mancata firma del contratto comporti “il rischio che le somme non impegnate vadano a confluire nel risultato di amministrazione, come confermato da diverse deliberazioni della Corte dei Conti, con la conseguenza che lo stanziamento negli anni successivi sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legge”. Da parte dell’amministrazione Orlando arrivano però rassicurazioni: “Le posizioni organizzative saranno nominate entro l’anno, grazie a somme già previste, mantenendo un impegno preso da tempo”.