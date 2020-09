“Governo senz’anima

“Il governo non ha ancora un’anima, e se non la trova rischia: finirebbe senza vincitori nella maggioranza, perché la vittoria andrebbe a Salvini. L’avvertimento agli alleati arriva dal segretario dem Nicola Zingaretti, intervistato in apertura da Repubblica: ‘troppe liti, non si può governare insieme da avversari, serve una svolta’, aggiunge. Intervistato dal Corriere, il leader di Italia viva Matteo Renzi manda al Pd il messaggio che andare a votare oggi significherebbe ‘regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri’. E poi sollecita a rilanciare le infrastrutture, sbloccando i cantieri.