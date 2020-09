Anas al lavoro per riaprire il transito anche per i mezzi pesanti entro la serata.

PALERMO – Alle 9:30 di questa mattina è stata riaperta al traffico, momentaneamente ai soli veicoli non eccedenti le 3,5 tonnellate, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale. Sono stati infatti ultimati qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni i lavori finalizzati al risanamento di un giunto di dilatazione avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale. Entro stasera il tratto sarà riaperto anche ai mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate, che al momento vengono deviati allo svincolo di Termini Imerese e, percorrendo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, possono fare rientro in autostrada allo svincolo di Agglomerato Industriale.

Stamattina lunghe code di auto in direzione Catania si sono registrate a causa dei rallentamenti dovuti ai lavori. Una mattina da dimenticare per molti automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto. Qualcuno ha impiegato anche quattro ore per raggiungere Caltanissetta dal capoluogo.