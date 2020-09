Le ragazze bellissime

C’erano le bellissime ragazze iraniane sugli spalti del ‘Barbera’, a vedere Italia-Armenia, finalmente libere di essere felici e di correre con l’immaginazione dietro a un pallone, come se fosse il regalo più dolce del mondo.

C’erano e, quando sono arrivate in tribuna, hanno fatto un ‘oooohhh’ di stupore, come le bambine che scoprono una gioia imprevista, negata per troppo tempo, per le limitazioni e le timidissime svolte che in Iran regolano soprattutto l’assenza, della tifoseria femminile alla partita. La domenica (o chissà quando) le lasciano sempre sole. La presenza della delegazione di tifose iraniane è stata resa possibile dalla Figc nell’ambito della Campagna internazionale “Woman’s Freedom Iran” promossa da Mete Onlus e da Giorgia Butera, con la collaborazione del Comune di Palermo.

“Abbiamo agito in sinergia con lo studio Leone Fell – racconta Giorgia – che ci sostiene nelle nostre iniziative. E’ stato prezioso l’intervento di Tiziana Ciavardini, giornalista di lunga esperienza per la questione dei diritti delle donne in Iran. Il calcio è un mezzo potente ovunque e può aiutare le battaglie importanti. Porterò sempre dentro di me lo sguardo di meraviglia quando abbiamo percorso la scalinata che conduce lassù”.

La partita è stata stravinta dall’Italia, come si sa, un bel risultato per gli almanacchi sportivi. Ma forse questo giorno sarà ricordato per le bellissime ragazze iraniane sugli spalti, per le canzoni che hanno cantato, per la forza con cui si sono abbracciate. Vale più di una vittoria all’ultimo minuto.