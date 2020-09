Manovra, valanga

Valanga di emendamenti sulla manovra al Senato. 4.550 in tutto, oltre 1.500 dalla maggioranza, che riscrive il testo: 900 del Pd, 400 del M5s e 230 di Italia Viva. I Dem chiedono di abbassare la plastic tax a 80 centesimi e la sugar tax da 10 a 8 euro a ettolitro, aumenti solo sulle auto aziendali nuove. I 5S introducono sconti fino a mille euro per chi adotta i filtri d’acqua e l’Iva agevolata al 10% per i profilattici. Iv chiede lo stop di Quota 100 per le pensioni e delle ‘microtasse’.