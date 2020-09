PALERMO – Nicolò Giustiniani, 38 anni, per lo Stato era povero e in cerca di lavoro, ma viveva in una villa a Ficarazzi. Insomma, era uno dei tanti italiani da aiutare con il reddito di cittadinanza. Percepiva 900 euro al mese, ma in realtà un lavoro ce l’aveva: avrebbe gestito gli affari della droga per conto dei fratelli Stefano e Michele Marino.

IL VIDEO DELLA VILLA

Il suo nome fa parte dell’elenco dei fermati nel blitz della squadra mobile che ha colpito il mandamento mafioso di Brancaccio. Secondo il procuratore aggiunto Salvatore De Luca, e i sostituti Daniele Sansone, Francesca Mazzocco, Francesco Gualtieri, Giustiniani era il braccio destro dei fratelli Marino.

Una parte dei suoi guadagni li avrebbe ripuliti investendoli nell’acquisto e nella ristrutturazione della villa di via Sandro Pertini, a Ficarazzi, con tanto di piscina e leoni di marmo a fare da “guardia”. Il valore dell’immobile, finito sotto sequestro, è stimato in trecento mila euro.

Gli investigatori, coordinati dal capo della Mobile Rodolfo Ruperti e da Gianfranco Minissale della Sezione Criminalità organizzata, hanno intercettato Giustiniani mentre indaffarato a gestire il cantiere per i lavori nella casa, ufficialmente acquistata per 37 mila euro dalla madre che percepisce una pensione di invalidità.