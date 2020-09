PALERMO – Il 21 novembre presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze Interventistiche del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo aprirà il nuovo Servizio di Radiologia Muscolo-Scheletrica Interventistica. Le prestazioni erogate saranno tutte convenzionate e prenotabili con prescrizione del medico curante. Saranno eseguite infiltrazioni intra-articolari di sostanze medicamentose (Acido Ialuronico, Cortisonici), sarà anche possibile effettuare cure infiltrative con gel piastrico (PRP) grazie alla collaborazione con il Reparto di Medicina Trasfusionale.

“Il Servizio di Radiologia Interventistica Muscolo-Scheletrica andrà ad arricchire e completare l’offerta che il nostro Dipartimento attualmente offre in ambito interventistico – spiega il Prof. Midiri, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze Interventistiche -. Questo Servizio vuole rivolgersi sia a pazienti anziani affetti da patologie degenerative croniche come l’artrosi, sia a pazienti giovani ed in particolare sportivi che avranno la possibilità di eseguire terapie infiltrative con gel piastrinico con benefici nella cura delle lesioni tendinee e muscolari”.

Il responsabile del Servizio sarà il Dr. Pietro Cimino, Specialista Radiologo che da anni si occupa di Diagnostica Muscolo-Scheletrica. “Finalmente il nostro reparto si riappropria di una metodica nata e sviluppata in ambito prettamente Radiologico, tutte le procedure infatti saranno eco-guidate ed eseguite da personale medico e paramedico altamente specializzato. Inoltre – continua Cimino – la prescrivibilità della prestazioni erogate ci apre al territorio dando ad un ampio bacino di utenza la possibilità di poter accedere a queste terapie”.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite CUP al Numero Verde 800894372

dal Lun al Ven. dalle ore 8:00 alle 13:00

Mart e Giov. Dalle ore 14:00 alle 17:00

CUP SPORTELLO

Si può anche prenotare via fax allo 0916555054 inviando prescrizione medica, documento d’identità e numero di cellulare.