Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Palermo Mediedilizia.

Organizzata da Medifiere, dal 22 al 24 novembre, il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo sarà crocevia di professionisti del settore delle costruzioni civili ed industriali provenienti da tutta Italia. Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader del settore, con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, nonché professionisti del settore: ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili. Sarà un’occasione importante di confronto e di incontro tra le componenti per rilanciare questo settore, fondamentale per l’economia del territorio. Sarà una fiera specialistica dedicata infatti ai professionisti del settore che si confronteranno tra loro in uno degli appuntamenti più importanti per l’architettura e l’edilizia per rispondere all’evoluzione in atto nel mondo delle costruzioni e allinearsi alle tendenze internazionali.

Un grande spazio espositivo, il più grande all’interno della Fiera del Mediterraneo, il padiglione 20, offrirà una visione multi-specializzata su materiali e sistemi innovativi.Tante le aziende locali e nazionali che faranno conoscere il loro marchio e il loro modo di lavorare offrendo la loro professionalità ed esperienza. Figure esperte del mondo dell’edilizia metteranno a disposizione informazioni, consulenze, depliant, preventivi.

Obiettivo di Mediedilizia è presentare al meglio le strutture e le realtà imprenditoriali ad un target altamente specializzato e ad un pubblico esperto e curioso che vuole conoscere le novità e le proposte del settore. Ma l’intento è anche quello di mettere a confronto le realtà imprenditoriali sulle nuove tecnologie e i nuovi strumenti. Ci si potrà aggiornare sui nuovi metodi di lavorazione, sui manufatti in cemento e in legno, sulle abitazioni a basso consumo energetico e su tutto quello che di nuovo bisogna sapere nel mondo dell’edilizia. E su questi temi si confronteranno anche istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali, imprese e studenti universitari, di scuole superiori ed istituti professionali.

Mediedilizia 2019 sarà inaugurata venerdì 22 novembre alle ore 10:00

Durante i tre giorni di Medifiere si terranno workshop, seminari e convegni sul tema dell’edilizia. Una ricca programmazione convegnistica coinvolgerà relatori, professionisti di spessore.

Tanti i convegni e gli eventi congressuali nella tre giorni di Mediedilizia 2019 a Palermo, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, l’Ordine regionale dei Geologi e l’Ordine provinciale degli Ingegneri.

Si comincerà venerdì 22 novembre alle ore 10:30 con Nuova Procedura Civa Inail Sicilia: Attrezzature e impianti soggetti a verifica Inail.

Alle ore 14:30 Case Passive Nzeb.

Alle ore 18:30 Marcatura CE dei procedimenti da costruzione strutturali in particolare gabbioni in rete elettrosaldata.

Sabato 23 novembre alle ore 10:00: Sicurezza , responsabilità, fisco:la vita e la società nel condominio. Gruppo 24 ore – Studio legale Dolce – Dipartimento di giurisprudenza Unipa.

Ore 13:30 Riqualificazione degli spazi outdoor Porte e portoni srl. Informative sulle leggi vigenti riguardo la collocazione di strutture in edilizia libera in ambito sia pubblico che privato.

Ore 15:00 Appalti Me.Pa: le gare inerenti il settore delle Geologia e dell’Ingegneria con l’Ordine regionale dei Geologi e l’Ordine provinciale degli Ingegneri in collaborazione con EdiliziaAppalti.com

Domenica 24 novembre alle ore 10:00 Invarianza idraulica con strumenti di mitigazione del rischio inondazione; pareti fotovoltaiche per la pulizia dell’aria con ITALCEMENTI. Si parlerà di cambiamenti climatici ed effetti sul territorio. Idrologia urbana e nexus acqua-territorio. Effetti dell’urbanizzazione e invarianza idraulica. Paradigmi del drenaggio urbano. Gestione dei deflussi superficiali, strutture diffuse di laminazione e infiltrazione. Pavimentazioni permeabili e in calcestruzzo drenante.

Ore 15:00 Il piano impresa – I vantaggi dell’iper ammortamento sulle macchine operatrici Yamoter

Ore 16:30 Ripristino strutturale delle facciate

Ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle 20.00

