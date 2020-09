Trenta lascia l’alloggio

L’ex ministra della Difesa lascia l’alloggio di servizio che occupava, e la cui vicenda aveva suscitato un vespaio di polemiche. Lo fa sapere la stessa Elisabetta Trenta intervistata da Radio24, spiegando che suo marito, titolare dell’alloggio, ha presentato istanza di rinuncia. Trenta spiega che la decisione, ‘pur essendo tutto regolare e non essendoci nulla che ci debba far sentire in imbarazzo’, arriva per salvaguardare la serenità della famiglia. E fa sapere che l’appartamento sarà lasciato nel tempo per un trasloco. Poi critica il M5s: ‘non sono stata trattata bene, ma non intendo lasciare. Forse prenderò una pausa di riflessione, ma non ho deciso’.