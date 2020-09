CALTANISSETTA – Grande successo per Wine Masterclass, il corso gratuito di enologia promosso da Carrefour Sicilia che ha raccolto in breve tempo quasi 150 adesioni. Un bilancio positivo per il ciclo di tre appuntamenti organizzati nell’Isola che hanno fatto registrare il tutto esaurito. L’ultimo incontro è previsto giovedì 21 novembre a Caltanissetta, nel punto vendita in via Salvo D’Acquisto. Anche stavolta, per l’occasione, le porte del Carrefour market si chiuderanno alle ore 21 e, per una notte, il supermercato cambierà veste trasformandosi in una scuola enogastronomica. Toccherà a un esperto sommelier, Cecilia Miraglia, svelare tutti i segreti della viticoltura e dell’enologia ai partecipanti, mentre il resto della serata sarà riservato alla degustazione di specialità gastronomiche d’eccellenza locali abbinati ai vini, con particolare attenzione al legame indissolubile con il territorio. Grazie alla collaborazione con le cantine Planeta, la serata si aprirà con del vino Rosé da sorseggiare con formaggi freschi, seguito da Alastro da gustare con burrata acciughe e, ancora, del Plumbago da accompagnare con del lardo e del Cerasuolo con formaggi stagionati, mentre per il dolce è prevista una collaborazione a sorpresa con una cantina siciliana. La partecipazione è senza alcun costo per i possessori di Carta Mizzica, la fidelity card dedicata ai clienti della catena di supermercati siciliani. La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi tramite registrazione nel box informazioni di tutti i supermercati della catena o tramite l’evento pubblicato sui social network dell’insegna Carrefour Sicilia.