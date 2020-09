Alta moda, occasioni

Occasione da non perdere per chi sogna di lavorare nel mondo dell’alta moda. Gucci, tra i marchi più importanti al mondo, sta selezionando nuovo personale. L’azienda è nata nel 1921 a Firenze e da quasi un secolo rappresenta l’eccellenza del “Made in Italy” nel nostro paese e all’estero. Si occupa della creazione e della vendita di borse, calzature, abbigliamento per uomo, donna e bambini, piccola pelletteria, valigeria, profumi, gioielli, orologi e accessori. Oggi Gucci vuole offrire un’importante opportunità lavorativa ai giovani, anche senza esperienza, in tutta Italia (posti anche in Sicilia). Le aree per cui si ricerca personale sono svariate: design, finanza, risorse umane, vendite, e tanto altro. Per ricevere maggiori informazioni e per proporsi, basta visitare il sito dell’azienda e accedere all’area “careers” attraverso il seguente indirizzo