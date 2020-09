Di Maio, weekend in Sicilia

Fine settimana in Sicilia per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri sarà nell’Isola da venerdì a domenica con un tour di tredici tappe che toccherà anche Licata, allagata in questi giorni per il maltempo. D’altronde, il capo politico del Movimento 5 Stelle giorni fa rispondendo a polemiche leghiste aveva detto che “Venezia è un’emergenza ma ce ne sono anche altre”. E così arriva la visita nella cittadina dell’Agrigentino, il cui sindaco proprio ieri lamentava l’abbandono delle Istituzioni reclamando l’attenzione data a Venezia. Di Maio sarà a Licata la mattina di sabato. Venerdì il suo tour siciliano prevede tappe a Castlevetrano, Sciacca, Porto Empedocle e Agrigento. Sabato si parte da Licata. Poi ci si sposta nel SudEst con tappe a Ragusa, Ispica, Rosolini/Noto e Augusta. Domenica quattro incontri a Grammichele, Acireale, Leonforte e Valguarnera Caropepe.

“Questo fine settimana, da venerdì a domenica, sarò in Sicilia insieme ai nostri parlamentari per incontrare i cittadini e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle e per fare visita alle zone recentemente colpite dal maltempo – annuncia sui social Di Maio -. Siamo in prima linea per dare risposte concrete a chi ha bisogno di aiuto.

Negli stessi giorni è in programma il G20 a Nagoya in Giappone, a cui Di Maio non parteciperà “causa di una fitta agenda di lavoro in Italia”. In particolare in Sicilia.