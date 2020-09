L’Associazione Culturale “Il Salotto del Gattopardo” presenta la Rassegna Musicale 2019/2020 “Passeggiando fra le Note del Pentagramma”, a cura di Maricetta Mulè, del Tenore Marco Bono e di Antonella Bono.

Quattro domeniche nostalgiche e divertenti, come in un vero salotto, alle ore 18:00, nei saloni dell’Astoria Palce Hotel -via Montepellegrino 62, Palermo. In scena quattro varietà ripercorrendo i classici partenopei, le più celebri arie del panorama lirico, l’ Olimpo hollywoodiano e gli Anni ’50 interpretati dalle “Ugole d’Oro” della Compagnia e dalle coreografie delle maestre Silvia Raffa e Gloria Riti accompagnate dal tocco di Salvatore De Giorgi e dal duo “Fior di Note” delle artiste Mariangela Lampasona (violino) e Monica Giannone (flauto). Presenterà Gianni Frusteri

I soprani: Valentina Vitti, Sanam Ighani; Il mezzosoprano: Serena Dominici; il tenore Cristoforo Fiorenza; il bass- bariton Lino Galioto e Nicolò Tomasello

Domenica 15 Dicembre

“Ballando il Dadaumpa”

Stasera è di scena il Varietà!

Un variegato viaggio nel mondo della Rivista e del Varietà dai microfoni dell’E.I.A.R. del Trio Lescano e dello swing anni ’50 della musica italiana del Quartetto Cetra al Dadaumpa delle Sorelle Kessler le soubrette tedesche che hanno bucato lo schermo degli anni ’70 insieme al coreografo Don Lurio. Ospiti speciali: Serio Sisters e Duo Di Stefano

Domenica 2 Febbraio

“Un’Andalusa a Posillipo”

Passione latina fra tarantella e flamenco. L’Amore a Napoli del tempo cantato con “cuore ingrato” e “o sole mio” e la passione spagnola accompagnata dalla danza del flamenco esponendo una femminilità, quella andalusa, elevata al’ennesima potenza che vuole esplodere nella massima seduzione. Due stili apparentemente diversi che hanno in comune l’alma latina.

Domenica 29 marzo

“Amami Alfredo!”

Voci di Donna dal sipario al salotto. La storia di una passione di una donna vera;un’ aria tratta dalla “Traviata”, la signora delle Camelie, Violetta, una cortigiana considerata di facili costumi ma che conosce il vero amore e per cui sacrifica gli ultimi anni della sua vita. Il melodramma e le donne più famose del panorama lirico, come Turandot, la terribile prinicpessa del cuore duro; Butterfly, la tenera fanciulla illusa che l’americano potesse amarla davvero;e la Cavalleria Rusticana per concludere il viaggio tra le note del pentagramma.

Domenica 3 Maggio

“Aperitivo da Tiffany”

….Quei meravigliosi Anni’50!

Un viaggio nelle musiche dei film della Hollywood degli anni ’50, sulle note di “Moon River” tratto dal film “Colazione da Tiffany” – il massimo della femminilità rappresentato dall’indimenticabile Audrey Hepburn.

Info 3890035290