PALERMO – Furto al vivaio comunale della Favorita di Palermo. Nella notte tra il 16 ed il 17 novembre sono stati rubati un mezzo Piaggio Porter MAXXI con relativa piattaforma di lavoro elevabile e due motoseghe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri chiamati dal personale comunale ed è stata presentata una denuncia. “Il furto – si legge in una nota del Comune – crea un grave danno al servizio di potatura, dato che il mezzo era utilizzato per la potatura in altezza delle alberature cittadine”.