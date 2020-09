BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – “Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori”. Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Roberto Materia commentando l’esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi. “La famiglia Costa – prosegue – diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi d’artificio per il Comune o per le parrocchie. La loro era una fabbrica molto conosciuta in città. Gli inquirenti stanno indagando, e forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di capire bene chi sono e quante sono le vittime, ancora ci sono notizie molto frammentarie”.



Anche il Codacons, interviene sul caso dell’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. “Il bilancio provvisorio dell’incidente (al momento di tre morti e due dispersi) porta a 68 il numero totale di vittime registrate in Italia dal 2000 ad oggi a causa di esplosioni nelle fabbriche di fuochi d’artificio – spiega l’associazione – Una vera e propria strage che riporta la questione della sicurezza in primo piano”. “Servono più controlli presso tali strutture e occorre verificare costantemente il rispetto delle norme di sicurezza – afferma il presidente Carlo Rienzi – La magistratura dovrà accertare se vi siano state omissioni sul fronte della sicurezza e negligenze da parte di chi aveva il compito di garantire il rispetto delle norme”.

“Tutto il mio cordoglio personale alle famiglie delle vittime dell’esplosione avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto. Esplosione in cui hanno perso la vita tre persone che lavoravano nel deposito di fuochi d’artificio. Un altro lavoratore è stato trovato vivo dai vigili del fuoco, mentre un altro risulta ancora disperso. Un ringraziamento ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che stanno operando sul luogo dell’incidente alla ricerca di eventuali feriti e per ricostruire la dinamica dello scoppio”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

“A Pozzo di Gotto in Sicilia ancora morte e dolore in un luogo di lavoro. 800 vittime dall’inizio dell’anno. Una strage continua. Cordoglio della Cisl e vicinanza alle famiglie. La tutela della vita e la prevenzione degli incidenti dovrebbero venire prima di ogni logica di profitto”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

“Oggi è una giornata di lutto per il mondo del lavoro. La tragedia nella fabbrica di fuochi di artificio in provincia di Messina ci lascia tutti sgomenti. Così come è terribile l’infortunio che ha stroncato la vita a un operaio in provincia di Campobasso. Siamo vicini, in doloroso silenzio, alle famiglie delle vittime”. Lo afferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo in una nota. “Non si può andare al lavoro come se si andasse in guerra. – aggiunge – La sicurezza e la salute dei lavoratori devono diventare, sempre e per tutti, priorità assolute”.

