PALERMO – Trasmessa all’Ars la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanzaria (Defr) approvato nei giorni scorsi dalla giunta, il governo ha chiesto alla commissione Bilancio di esaminare il testo che è propedeutico rispetto agli altri documenti contabili. Per evitare di finire in un cul de sac a ridosso delle festività di fine anno, l’obiettivo del governo è di accelerare il più possibile. Per il 13 dicembre è atteso il giudizio di parifica della Corte dei conti del rendiconto per il 2018 della Regione e subito dopo partirà una corsa contro il tempo. Almeno tre, se non addirittura quattro, sono i documenti che l’Ars dovrà esaminare in meno di due settimane: variazioni di bilancio, rendiconto 2018, assestamento di bilancio ed esercizio provvisorio. Probabile quindi un tour de force in aula tra Natale e Capodanno.

(ANSA).