Incinta nel bosco

Uccisa da una muta di cani che partecipavano a una battuta di caccia al cervo. Questa l’atroce fine di una 29enne incinta, ‘sorpresa’ dagli animali sabato scorso mentre passeggiava nella foresta del Retz, a nord della Francia. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, apprendendo la notizia da fonti giudiziarie.

A scoprire il corpo e dare l’allarme è stato il fidanzato della vittima, che prima di essere assalita l’avrebbe avvisato di essere in presenza di cani che non la convincevano. Al momento la polizia ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti, per “omicidio colposo per aggressione canina”: secondo i risultati dell’autopsia, scrive ancora Il Fatto Quotidiano, la morte è stata provocata da “un’emorragia conseguenza di diversi morsi di cani alle braccia e alle gambe, ma anche alla testa”. A spiegarlo è Frédéric Trinh, procuratore di Soissons.

Trinh ha reso noto che sono stati effettuati prelievi su 93 cani, fra i cinque in possesso della vittima e quelli che stavano partecipando alla battuta di caccia. L’obiettivo è “soprattutto di identificare il cane o i cani che hanno morso” la donna, ha spiegato il procuratore, specificando che alcuni ne hanno provocato la morte mentre altri hanno continuato a infierire dopo il decesso.