In manette un pregiudicato di 26 anni.

MISILMERI (PALERMO) – Carabinieri di Misilmeri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese un 26enne pregiudicato, F.M. di Misilmeri, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L’uomo, secondo le risultanze delle indagini condotte dalla locale Stazione Carabinieri, si sarebbe reso responsabile di tre rapine in danno di altrettante tabaccherie nel Comune di Misilmeri avvenute, in soli venti giorni, nei mesi di ottobre e novembre.

L’uomo, armato di coltello e con volto travisato, si faceva consegnare sotto minaccia dell’arma il contante della cassa, oltre ad alcuni tabacchi e gratta e vinci, per poi dileguarsi a piedi per le vie del centro. La condotta ripetitiva adottata dal rapinatore ne ha consentito la rapida identificazione da parte dei Carabinieri, grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza dei locali, e la riconducibilità alla medesima persona.