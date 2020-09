TRECATE (NOVARA) – Stanotte una donna di 39 anni, Barbara Grandi, è morta accoltellata nella sua abitazione di via Sanzio. Fermato il marito, il 30enne Domenico Horvat: al telefono avrebbe segnalato al 118 di aver trovato in casa la moglie priva di vita, poi, all’arrivo dei carabinieri sul posto, si sarebbe consegnato senza opporre resistenza. Ora è in stato di arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di un litigio Horvat avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate. TgCom24 racconta che agli investigatori il 30enne avrebbe confessato l’omicidio ma non le motivazioni, e che i militari avrebbero già raccolto diverse prove della sua colpevolezza sulla scena del crimine. Se confermato, l’omicidio della 39enne sarebbe il secondo in poche settimane a Trecate: il 2 novembre Rosario Saporito, accusato di aver ucciso il fratello Daniele, si costituì ai carabinieri dopo alcune ore di fuga.