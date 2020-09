Muore Rocky, cane antidroga

VICENZA – “Un cane non può avere nessuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi”. A dare l’addio a Rocky, pastore tedesco antidroga di tre anni in forze al Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino e Alto Vicentino, ci tenevano anche gli spacciatori.

Così hanno scritto una lettera anonima, ‘firmata’ allegando una dose di stupefacente in una bustina di plastica (non è chiaro se hashish o marijuana): un ultimo gesto, eclatante ma spontaneo, nei confronti del loro antagonista inconsapevole. Rocky è scomparso per una torsione allo stomaco, sindrome piuttosto diffusa tra i cani di taglia medio-grande.

A trovare la nota, diffusa dalla polizia locale stessa, è stato un agente che si trovava vicino al garage del comando nell’area ex Nordera. “Saremo criminali, spacciatori, delinquenti – si legge – ma anche noi abbiamo sentimenti. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao agenti, buona caccia. Ciao Rocky”.