Ti piacciono le sardine?

Che poi tra sardine che cantano ‘bella ciao’ e gattini twittati che fanno ‘miao’, chissà che a qualcuno non venga la nostalgia di un’era in cui, per saperne di politica, dovevi almeno conoscere il teorema delle ‘convergenze parallele’.

Tempi che furono, ma non tutti si sono adagiati sulla metafora ittica della rivoluzione e non sempre per fatto ideologico avverso, magari per idiosincrasia all’intruppamento. Sui social c’è qualche traccia del passaggio di codesti pesciolini solitari o forse semplicemente ironici.

La capostipite rimane l’attrice Giuditta Perriera: “L’idea di essere tornati allo stadio dei pesci, mi dovrebbe confortare? Dunque, dopo i grillini arrivano le sardine. Al prossimo giro social non ci resterà che il brodo primordiale?”.

Scrive Enzo Mignosi, giornalista e scrittore di razza: “Bella questa cosa delle sardine ma sarebbe ancora meglio se anziché ritrovarsi in piazza a manifestare ci si radunasse ai seggi elettorali, numerosi come mai, quando si andrà a votare”.

Mentre l’avvocato Valerio Anastasio obietta: “Le piazze piene sono belle, bellissime. I flash-mob, le mobilitazioni, le iniziative popolari sono il sale di una democrazia viva e partecipata. Vero, verissimo. Eppure che in un momento così difficile per il Paese ci si mobiliti ‘contro’ un partito di opposizione e non contro un governo immobile, assente, in balìa degli eventi, è un aspetto che dovrebbe far riflettere e preoccupare”.

Alessandra Notarbartolo, persona impegnata nel sociale, figura di riferimento del Laboratorio Zen Insieme, quasi invoca: “Vi prego, basta inviti a gruppi di sardine. La lotta è fuori, nelle piazze, per strada, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle relazioni, ogni giorno, ogni santissimo giorno. E poi, soprattutto, nelle urne. Prosit”.

Ma la battuta più fresca la prende all’amo il giornalista Andrea Tuttoilmondo: “Ho visto uomini e donne di 120 kg rivendicare con orgoglio il proprio essere ‘sardine’…”. Quale che sia la corrente, una risata ci impedirà di annegare.