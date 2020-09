Calenda battezza “Azione”

Carlo Calenda ha lanciato oggi il suo nuovo partito. Si chiama “Azione” e si colloca nel centrosinistra. Al suo fianco tra i promotori due siciliani, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il sindaco di Cinisi (Palermo) Gianni Palazzolo.

“Ora basta! L’Italia è più forte di chi la vuole debole. Entra in #Azione, leggi il manifesto e iscriviti”. Così su Twitter, l’ex ministro per lo Sviluppo economico, ha lanciato la campagna di adesione al suo nuovo movimento. A giugno ci sarà il primo congresso. “Siamo di centrosinistra e siamo riformisti”, ha spiegato Calenda, per il quale “Pd e Italia Viva sono riformisti rammolliti perché hanno paura, sono succubi e tradiscono i loro valori. I riformisti vincono se esprimono un’azione forte come con il governo Renzi che oggi viene tradito proprio da Renzi con la fallimentare alleanza con M5S”.

“Renzi è pienamente dentro l’alleanza con il M5S – rimarca Calenda -. Vota i provvedimenti del M5S, e il fatto che la mattina li voti e il pomeriggio dica che li ha votati per sbaglio non cambia le cose”.

Nel video che presenta il nuovo partito riferimenti al “popolarismo liberale di Sturzo” e alla sofferenza di “chi vive al Sud”. Alla presentazione di oggi è intervenuta anche un’altra siciliana, la palermitana Mila Spicola, vicina a Calenda e candidata alle scorse Europee con Siamo Europei nelal lista del Pd. Spicola è intervenuta alla presentazione trattando i temi scuola e Sud.

Il movimento si sta organizzando in Sicilia con l’adesione soprattutto di giovani amministratori locali.