MESSINA – “La Presidenza e il consiglio comunale tutto si stringono attorno alle famiglie delle vittime della tragedia di Femminamorta. Chiedere il lutto cittadino è l’azione istituzionale che si è ponderata in queste ore per ricordare i nostri concittadini morti sul lavoro. Un pensiero a chi ancora lotta tra la vita e la morte, tra i feriti e i dispersi. Siamo in costante contatto con le autorità per avere aggiornamenti e monitorare la situazione. Un ringraziamento, a nome del consiglio comunale, va a tutte le forze dell’ordine coinvolte nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile e della zona, al personale sanitario e del palazzo comunale per aver gestito con professionalità e senso civico la nottata trascorsa, evitando pericoli per l’incolumità pubblica. Barcellona si stringe accanto ai suoi eroi morti sul lavoro”. Queste le parole di Giuseppe Abbate, Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul luogo della tragedia anche oggi si trova il sostituto procuratore Emanuele Crescenti.

Poi l’annuncio del sindaco: “Proclameremo il lutto cittadino quando ci sarà comunicata la data dei funerali delle persone vittime della tremenda esplosione di ieri. Nei prossimi giorni affronteremo la questione se sarà il Comune a pagare i funerali degli operai morti”. Lo ha Il detto il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia parlando dell’esplosione che ieri in una fabbrica di botti del comune del Logano ha provocato la morte 5 persone e il ferimento di due. “La famiglia Costa – prosegue il sindaco – è molto conosciuta non sono Barcellona P. G., ma in tutta Italia, e anche gli operai erano conosciuti da molti cittadini. Il comune fa le condoglianze a tutte le famiglie dei deceduti a cui va il mio abbraccio personale. La magistratura sta indagando e farà chiarezza sulla dinamica dell’incidente”.