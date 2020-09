PALERMO – L’Associazione comitati civici di Palermo segnala ritardi nel ritiro della differenziata in diverse zone della città. “In particolare – si legge in una nota inviata alle redazioni -, in via Mariano Stabile i turni non vengono rispettati da almeno tre giorni ed i marciapiedi, invasi da plastica e cartone deposti dai commercianti della zona, sono resi impraticabili ai pedoni. Anche in via Imperatore Federico, nei pressi della fermata della metropolitana, le campane non vengono svuotate da almeno tre settimane e per i residenti è impossibile conferire correttamente la carta che, di conseguenza, viene conferita nei cassonetti dell’indifferenziata. E’ evidente la gravità di quanto segnalato, visto che la nostra città è agli ultimi posti per la raccolta differenziata ed è costretta a pagare una consistente penale alla Comunità europea. In questo modo si scoraggiano i comportamenti anche dei cittadini virtuosi”.