BAGHERIA – Sono circa 12 le paia di scarpe di note griffe, anche spaiate, che sono state sequestrate dal nucleo del servizio attività produttive della polizia municipale di Bagheria, che ieri, come di consueto, erano in servizio presso il mercatino settimanale in viale Bagnera. La merce taroccata, griffe generalmente in vendita presso negozi autorizzati, è stata sequestrata dalla polizia municipale dal nucleo guidato dal tenente Antonio Di Benedetto. “Il comando di polizia continuerà ed intensificherà i controlli del territorio non solo per la sicurezza ma anche per dare un freno ai tanti venditori ambulanti irregolari che creano grosso danno al mercato» – sottolinea il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli -“. “Ringraziamo i vigili urbani per il loro instancabile lavoro quotidiano a tutela della legalità e dei cittadini – ha detto l’assessore alla Polizia Municipale Maurizio Lo Galbo -“.