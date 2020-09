PALERMO – La Polizia di Stato ha fermato a Palermo Michele Pantaleo, 24 anni, accusato di tre rapine ad una farmacia dello Sperone. La farmacia presa di mira è quella che si trova in via XVII Maggio ed è stata “visitata” in tre occasioni, rispettivamente il 29 ottobre, il 31 ottobre e l’11 novembre scorsi: due colpi sono riusciti, il terzo è stato tentato. Pantaleo sarebbe entrato a volto scoperto, armato di taglierino o di cacciavite, anche in presenza di clienti, riuscendo a racimolare complessivamente alcune centinaia di euro. Nel corso dell’ultima rapina, ha scaraventato a terra il proprietario strappandogli il portafoglio. Gli agenti sono risaliti al giovane grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

(ANSA).