CALTANISSETTA – Sospesi per assenteismo tre dipendenti amministrativi del servizio veterinario di Mussomeli, che dipende dall’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Due dovranno astenersi dal lavoro per un mese, l’altro per un anno, come ha disposto il Gip – su richiesta della procura – dopo l’indagine condotta dalla Guardia di finanza. Sono accusati di falsa attestazione di presenza in servizio, peculato, accesso abusivo al sistema informatico, truffa ai danni dello Stato. I tre avrebbero violato sistematicamente le prescrizioni sull’utilizzo dei badge personali per la rilevazione delle presenze: timbravano per altri dipendenti assenti e lasciavano l’Ufficio senza alcuna autorizzazione.

Un dipendente, quasi quotidianamente, timbrava e poi si recava presso uno studio professionale per un secondo lavoro non autorizzato, usando anche un automezzo dell’amministrazione e accedendo al software per la rilevazione delle presenze in servizio per modificare gli orari registrati dalla macchinetta elettronica marcatempo, così da risultare regolarmente al lavoro quando non lo era. (ANSA).