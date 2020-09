Sabato 30 Novembre 2019 il Country Club di via dell’Olimpo 5 ospiterà Brasil fala Italiano il nuovo progetto che ripercorre la storia della musica brasiliana nell’incontro con i più grandi artisti del nostro paese che hanno eseguito magistralmente la poesia dei testi in italiano tradotta in maniera eccellente da Autori come Sergio Bardotti, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi.

Il duetto storico di Toquinho e Ornella Vanoni ha rappresentato l’incontro di questa unica contaminazione che si è ispirata alla musica di Vinicus de Moraes il poeta e autore della diffusa citazione: “La vita,amico,è l’arte dell’incontro”.

Tra i testi che saranno eseguiti non mancheranno “La voglia, la pazzia”, “Aquarello”, “Tristezza”, “La gente e me”.

La formazione è composta da grandi artisti che hanno sperimentato più volte l’idea che ha dato vita a questo sensazionale concerto. Alla chitarra Vincenzo Palermo che si è distinto per essere stato pioniere dell’arte brasiliana a Palermo, la voce delicatissima della giovane Pamela Barone, il percussionista e bassista Gianni La Rosa altro cultore della musica brasiliana, al piano il virtuoso Antonio Zarcone e alla batteria l’artista dall’anima latina Sebastiano Alioto

Info 091454886 – 3890035290