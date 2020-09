PALERMO – Appuntamento con la prevenzione con il progetto “Diritti alla salute”, iniziativa dedicata al benessere dei dipendenti dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico locale, patrocinata dal Comune di Palermo e organizzata dalla Onlus Punto, presieduta da Ida Cantafia, e dalle aziende sanitarie Asp Palermo, Arnas Civico, O.R. Villa Sofia – Cervello. L’obiettivo è quello di promuovere la salute dei dipendenti effettuando screening gratuiti all’interno delle aziende comunali. All’iniziativa hanno partecipato medici e volontari delle associazioni Lilt, Aris ipovisione, Stili di vita – diabetici, San Marco – protezione civile.

“Da tempo – ha detto il vicesindaco Fabio Giambrone, tra i partecipanti all’iniziativa – stiamo dedicando più attenzione alle risorse umane dell’amministrazione comunale, delle partecipate, della polizia municipale, che per noi rappresentano un’unica famiglia. Un ringraziamento va alle associazioni, ai medic, impegnati con noi in un un percorso comune per il benessere dei lavoratori”.

A fare gli onori di casa l’amministratore unico di Amat, Michele Cimino. “Puntiamo a far diventare l’iniziativa un appuntamento fisso sulla prevenzione – ha detto Cimino – Registriamo la sensibilità e l’impegno dell’amministrazione comunale, oggi presente con il vicesindaco Fabio Giambrone, dei due direttori generali degli ospedali Civico, Roberto Colletti, e di Villa Sofia – Cervello, Walter Messina, e dei volontari delle associazioni”.