PALERMO – “L’annuncio da parte di Google della disponibilità di diverse opere d’arte e mostre della GAM su Google Arts and Culture è una nuova conferma della visibilità internazionale acquisita negli ultimi anni da Palermo e di come la nostra offerta culturale, basata su un sistema museale pubblico capace di dialogare e collaborare con il privato, sia di eccellente qualità. La possibilità di accedere alle collezioni e alle mostre ospitate dalla Galleria d’Arte Moderna da parte di appassionati e studiosi di tutto il mondo, sarà occasione di nuove collaborazioni culturali ed artistiche, nonché fautrice di nuove opportunità nel campo del turismo culturale che a partire dall’esperienza di Palermo capitale della cultura, è stato sempre crescente nella nostra città”.

Lo dichiara il Sindaco Leoluca Orlando, commentando il fatto che centinaia di opere e alcune fra le mostre itineranti ospitate dalla Galleria d’Arte Moderna del Comune sono da oggi disponibili online su Google Arts & Culture, la piattaforma di Google che permette agli utenti di esplorare le opere d’arte, i manufatti e molto altro tra oltre 2000 musei, archivi e organizzazioni da 80 paesi che hanno lavorato con il Google Cultural Institute per condividere online le loro collezioni e le loro storie. Disponibile sul Web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l’app per iOS e Android, la piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare e assaporare l’arte e la cultura online. Google Arts & Culture è una creazione del Google Cultural Institute.