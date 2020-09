PALERMO – E’ una comunità ancora una volta colpita da un dolore enorme. Partanna Mondello si stringe attorno alla famiglia di Daniel Giordano, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita dopo un un terribile incidente alla Favorita. Lo schianto, avvenuto lunedì sera, non ha lasciato scampo al giovane che dopo tre giorni di agonia è deceduto, ieri, al Trauma Center di Villa Sofia. “Partanna è ancora una volta a lutto – dicono gli amici che con lui condividevano passioni e lavoro – e noi siamo ancora increduli di fronte a tutto ciò. Non ti dimenticheremo mai, Daniel, il tuo sorriso resterà per sempre nel nostro cuore”.

La notizia della morte del giovane che lavorava come pizzaiolo, ha gettato tutta la borgata nello sconforto. “Siamo sotto choc – dice l’amica di famiglia Giusi – e abbiamo sperato fino all’ultimo nel miracolo -. Daniel amava la boxe, era un lottatore, ‘mordeva’ la vita, ma stavolta a vincere non è stato lui”. Un dolore manifestato anche attraverso centinaia di post sui social, con foto e frasi dedicate al giovane, spesso immortalato insieme al suo inseparabile cagnolino. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa del giovane Daniel – scrive il presidente della sesta commissione consiliare, Ottavio Zacco -. La vita è un soffio e non possiamo sprecarla. Mi auguro che questa triste vicenda faccia riflettere tutti i giovani della nostra città sull’importanza della vita perché a volte basta una piccola distrazione per essere coinvolti in incidenti mortali. Tutto il quartiere Partanna Mondello si stringe fortemente alla famiglia Giordano”.

Profondamente colpito dalla tragedia, anche il deputato regionale Edy Tamajo: “Un altro figlio del nostro quartiere è andato via – ha scritto nelle scorse ore su Facebook – un’altra vita spezzata dal destino, da un destino crudele. Tristezza infinita. Soltanto chi è genitore può capire il dolore che si può provare, quando si perde un figlio. Riposa in pace Daniel, che Dio trovi la forza alla tua famiglia di andare avanti”. Famiglia che aveva già subito un gravissimo lutto sei anni fa, quando il fratello maggiore di Daniel, Alessandro, aveva perso la moglie e la figlia – Giovanna e la piccola Rebecca – morte folgorate in seguito ad una scarica elettrica, nella vasca da bagno. Un quartiere unito nuovamente nel dolore, che darà il suo ultimo saluto al ragazzo lunedì: il funerale sarà celebrato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.