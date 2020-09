Indebito utilizzo di una Postamat

PALERMO – Il Comandante della Polizia Municipale comunica che lunedì sera, durante la partita di calcio Italia-Armenia, agenti del Corpo, in servizio per il controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dei posteggiatori abusivi, hanno denunciato due uomini, E.B. di 54 anni e F.R. di 37 anni, che utilizzavano indebitamente una carta postamat nello sportello automatico dell’ufficio postale di via De Gasperi. La pattuglia, appartenente al Nucleo vigilanza trasporto pubblico, in abiti civili e auto civetta, ha riconosciuto uno dei due uomini, noto borseggiatore; entrambi tentavano di utilizzare la carta postamat allo sportello automatico. Fermati e perquisiti, sono stati denunciati per indebito utilizzo di carta di credito e pagamento. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1550 euro. Sono in corso indagini per verificare la provenienza di due carte postamat rinvenute a seguito della perquisizione ed intestate ad altre persone.