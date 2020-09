Mirri: “Live, numeri in crescita

Riceviamo e pubblichiamo una nota con la quale Dario Mirri, uno degli azionisti di LiveSicilia, precisa il senso di sue dichiarazioni rilasciate al Sole 24 ore e rilanciate da alcuni organi di stampa. In quell’occasione, in merito alla notizia della vendita di metà del pacchetto azionario di LiveSicilia, Mirri aveva parlato di ‘giornale in difficoltà’.

“In riferimento ai contenuti di una intervista rilasciata oggi al Sole 24 ore e al fine di evitare strumentalizzazioni mi preme precisare quanto segue: il riferimento alle ‘difficoltà’ del giornale non riguarda in nessun modo i risultati ottenuti in termini di visite e di qualità del quotidiano, in ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti, grazie all’ottimo lavoro della redazione, che ringrazio, ma esclusivamente alle difficoltà di visione e prospettive che non condividiamo più con il nostro socio”.

Dario Mirri