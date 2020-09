PALERMO – Prima mozione per il congresso del Partito democratico in Sicilia. A presentarla sara’ Antonio Ferrante, domani, al planetario di Villa Filippina, a Palermo, in piazza San Francesco di Paola- ‘Ricominciamo dalla Sicilia’, e’ il titolo della mozione in vista del prossimo congresso regionale dem. “Lanceremo – spiega Ferrante, tra i promotori della mozione – iniziative concrete, dall’ambiente alla lotta alle disuguaglianze. Proporremo un nuovo modello di selezione di classe dirigente, scelta da chi sta ogni giorno in prima linea e mai piu’ secondo logiche fiduciarie o correntizie. Daremo voce alle storie di chi, in questi anni, si e’ speso per Palermo e per la Sicilia, trovandosi ai margini, perche’ libero da ogni appartenenza. La nostra sfida – continua Ferrante- non e’ solo nel Pd, ma perche’ la politica tutta ritrovi il senso della concretezza e della militanza oltre gli slogan e le ipocrisie alle quali, ormai, non crede piu’ nessuno. Il movimento delle ‘sardine’ ne e’ il migliore esempio. Sara’ un pomeriggio di bella politica, conoscerete ragazzi in gamba che meritano l’occasione di cambiare finalmente Palermo e la Sicilia intera”.