PALERMO – Raccolta differenziata dell’immondizia a Palermo, si cambia. L’Amministrazione comunale ha emanato due nuove ordinanze la prima, con dei nuovi orari e giorni, dei conferimenti, la seconda, la nuova attivazione in via Ugo La Malfa e via Pietro Nenni della raccolta differenziata porta a porta. Saranno esecutive a partire da lunedì prossimo. Il nuovo orario va dalle ore 19 alle 22 (anziché 20 -22); La raccolta del residuo non riciclabile avverrà un solo giorno a settimana anziché due e cioè il martedì; mentre il venerdì si dovrà gettare la carta.

