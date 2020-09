Scontro tra un’auto e il tram

PALERMO – Incidente tra una fiat Punto e il tram in via Leonardo Da Vinci. L’impatto si è verificato nella parte bassa dell’arteria stradale palermitana tagliata in due dalla circonvallazione, nei pressi di piazza Ottavio Ziino. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e il traffico ne ha risentito pesantemente con lunghe code e rallentamenti per superare il luogo del sinistro. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dello scontro.