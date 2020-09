LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Terzo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. I migranti – 37 in tutto tra cui tre donne – sono approdati in nottata con un barcone a Cala Palme, dentro il porto dell’isola. Sono stati fermati dalla guardia di finanza e dai carabinieri e accompagnati all’interno del centro di accoglienza hot spot dell’isola dove si trovavano gli altri extracomunitari giunti in precedenza.

