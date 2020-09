PALERMO – Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. E’ stata presa di mira l’ottica Pisciotta di via Sampolo. Il colpo ha fruttato ventimila euro. I ladri dopo avere spaccato la vetrina con tanto di cannello a gas hanno portato via 100 occhiali. Per entrare i malviventi si sono piazzati sotto una telecamera, nell’unico angolo cieco del negozio, hanno riscaldato la vetrina con un cannello a gas e poi l’hanno presa a mazzate per aprire un varco e fare razzia. Il titolare si è accorto quasi subito che i malviventi erano entrati grazie al sistema di videosorveglianza collegato al cellulare. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Libertà. Il danno è coperto dall’assicurazione, anche se riparare la vetrina costerà non poco.