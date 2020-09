PALERMO – Andranno in scena in centro e nelle periferie, allieteranno le giornate in ospedale e costeranno fino a centomila euro: sono gli eventi natalizi e le iniziative culturali previsti dal Comune di Palermo per le festività 2019. Il bando pubblicato da Palazzo delle Aquile individua un periodo ben preciso: dovranno svolgersi tra il 20 dicembre e il 6 gennaio: venti manifestazioni in totale, suddivise tra gli ospedali cittadini, il centro e altre sette circoscrizioni. Gli interessati al bando avranno tempo fino alle 12 del 5 dicembre per presentare una proposta e cercare di ottenere un finanziamento fino a cinquemila euro.

L’oggetto dell’avviso è l’organizzazione di “iniziative e progetti culturali volti a vivacizzare e creare un clima di armonia” e “che abbiano come tema il Natale”, come recita il documento. Il calendario prevede cinque eventi nel centro cittadino e altri 15 tra le restanti Circoscrizioni e gli ospedali della città. Le manifestazioni saranno gratuite e a partecipazione libera.

La possibilità di presentare istanza è aperta a tutti gli operatori culturali formalmente costituiti, cioè “enti, istituzioni, associazioni e organismi di promozione culturale in genere”, che dimostrino di “trovarsi in corso di attività, costituite da almeno due anni, e con una comprovata esperienza”. Ciascuna associazione potrà proporre un solo progetto, ed è vietata la partecipazione attraverso associazioni diverse ma con un unico rappresentante legale o con gli stessi soggetti giuridici all’interno.

Stringenti i paletti fissati dal Comune. Ogni proposta culturale potrà essere finanziata fino a un importo massimo di cinquemila euro, Iva compresa. L’operatore economico dovrà precisare la data, l’ora e il luogo di realizzazione dell’evento “che potrà essere sia un una struttura aperta al pubblico e sia all’aperto”. Il Comune precisa che dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di emissioni acustiche, e che l’inosservanza e le conseguenti sanzioni saranno a totale carico dell’operatore.

In centro città i luoghi degli eventi saranno quelli rappresentati dall’asse compresa nel percorso arabo-normanno e nelle zone limitrofe, fino a piazza Verdi. Escluse le zone già interessate da iniziative del Comune, come piazza Giulio Cesare, piazza Sant’Anna, piazza Cassa di Risparmio, piazza San Domenico, via Bandiera e via Principe di Belmonte. Quanto alle date disponibili per realizzare gli eventi, per gli ospedali cittadini è previsto l’intero periodo, dal 20 dicembre al 6 gennaio, mentre in centro e nelle altre sette circoscrizioni potranno essere realizzati il 20, 21, 22, 27, 28 e 29 dicembre, e poi ancora nei giorni 4,5, e 6 gennaio 2020.

Le proposte andranno presentate all’area della Cultura, a Palazzo Ziino, in via Dante 53. Scaduti i termini, una commissione di valutazione verificherà pubblicamente i requisiti di ammissibilità e la documentazione dei progetti; poi valuterà le proposte. Ai progetti verrà assegnato un punteggio in centesimi, sulla base di cinque criteri: qualità e originalità della proposta artistica culturale; notorietà degli artisti-collaboratori inseriti nel progetto; capacità di fruizione, coinvolgimento del pubblico di differenti fasce d’età e coinvolgimento dei soggetti fragili; curriculum del soggetto proponente; articolazione temporale.

Alla fine dell’iter il Comune predisporrà due graduatorie di progetti ammessi e valutati positivamente, tenendo conto che qualora fossero disponibili maggiori risorse finanziarie si procederà allo scorrimento delle graduatoria privilegiando prima le iniziative da svolgersi presso ospedali e circoscrizioni decentrate, poi quelle che dovrebbero andare in scena nel centro città.