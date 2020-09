Trasferiva valuta all’estero

PALERMO – I Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno effettuato presso la cosiddetta area “Extra – Schengen” del porto di Palermo riservata ai controlli di persone, veicoli e merci in partenza verso l’estero, un controllo di natura valutaria nei confronti di tunisino residente in Sardegna. L’attività ha permesso di accertare che il passeggero, in attesa di imbarcarsi su un traghetto in partenza per la Tunisia, aveva con sé 13.500 Euro – suddiviso in oltre 250 banconote di grosso taglio – occultate all’interno dei bagagli. Il responsabile della violazione è stato immediatamente sanzionato amministrativamente e ammesso al pagamento con contestuale oblazione. L’intervento rientra nell’ambito della attività rivolta da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane a presidio della trasparente circolazione dei flussi finanziari transnazionali, a tutela dell’economia del Paese, scongiurando che le somme provenienti da illeciti o da attività “in nero” possano spostarsi illegalmente all’estero.