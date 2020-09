PALERMO – L’auto di scorta di un magistrato questa mattina è finita fuori strada sulla A29 Palermo Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Partinico. L’auto dei carabinieri, una Volkswagen Passat, stava percorrendo l’autostrada in direzione Mazara del Vallo quando, per cause che dovranno essere accertate, si è schiantata contro il guard rail. La vettura ha sfondato le barriere ed è finita sulla corsia opposta dove fortunatamente non vi erano altri mezzi in transito. A bordo dell’auto tre carabinieri che hanno riportato ferite varie ecchimosi e tumefazioni; ma la peggio l’ha avuta l’autista del mezzo che subito dopo l’incidente è sceso dalla vettura ed è precipitato dal viadotto sul quale era avvenuto l’incidente precipitando per un’altezza di quasi cinque metri. L’uomo ha riportato numerose fratture ma non è in pericolo di vita. Immediati i soccorsi chiamati dagli altri occupanti dell’auto di scorta. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale.

